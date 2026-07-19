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V. Krtíš: Knižnica organizuje viaceré výchovno-vzdelávacie aktivity
Letné obdobie zároveň venujú budovaniu stálej školiacej miestnosti. A to kreatívnej dielne, ktorá bude slúžiť na systematické vzdelávanie žiakov, študentov i širokej verejnosti.
Autor TASR
Veľký Krtíš 19. júla (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši počas leta organizuje viaceré výchovno-vzdelávacie aktivity. Interaktívne a zážitkové programy spájajú vzdelávanie, moderné technológie a zábavu. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Zuzana Unzeitigová.
Dodala, že v kreatívnej dielni v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR rozšírili technické vybavenie o okuliare virtuálnej reality. „Novou technológiou ponúkneme čitateľom atraktívny spôsob objavovania digitálneho obsahu a vzdelávacích príbehov prostredníctvom virtuálnej reality,“ objasnila. Semináre sa uskutočnia 29. júla, 12. augusta a 26. augusta. Pre návštevníkov plánujú vzdelávacie programy zamerané na anatómiu ľudského tela, virtuálne cestovanie či prehliadku Pamätnej izby Mórica Beňovského. „Aktivity sú pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov, detskí návštevníci sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby,“ podotkla. Vstupy naplánovali každú hodinu od 13.00 h, pričom posledný je o 15.00 h. Doplnila, že pre obmedzenú kapacitu hardvéru zážitok sprístupňujú priebežne, preto je potrebné rezervovať si miesto vopred.
Letné obdobie podľa riaditeľky zároveň venujú budovaniu stálej školiacej miestnosti. A to kreatívnej dielne, ktorá bude slúžiť na systematické vzdelávanie žiakov, študentov i širokej verejnosti. Vzdelávacie aktivity chcú zamerať na prepájanie vedy, umenia a knižničného fondu, rozvoj digitálnych zručností a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Projekt robia s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom knižnice. Jeho cieľom je premena existujúcich priestorov na plnohodnotné, celoročne fungujúce vzdelávacie centrum so stálym technickým zázemím. Podporovať bude rozvoj digitálnych kompetencií a celoživotného vzdelávania v regióne.
Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 34.459 návštevníkov. Z toho 6551 návštevníkov bolo na 306 výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. V roku 2025 sa do knižnice zaregistrovalo 1734 čitateľov. Do fondu pribudlo vlani 1505 knižných jednotiek v sume 12.024 eur. Získali ich kúpou (1044), darom (374) a náhradou za stratený dokument (87).
Dodala, že v kreatívnej dielni v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR rozšírili technické vybavenie o okuliare virtuálnej reality. „Novou technológiou ponúkneme čitateľom atraktívny spôsob objavovania digitálneho obsahu a vzdelávacích príbehov prostredníctvom virtuálnej reality,“ objasnila. Semináre sa uskutočnia 29. júla, 12. augusta a 26. augusta. Pre návštevníkov plánujú vzdelávacie programy zamerané na anatómiu ľudského tela, virtuálne cestovanie či prehliadku Pamätnej izby Mórica Beňovského. „Aktivity sú pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov, detskí návštevníci sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby,“ podotkla. Vstupy naplánovali každú hodinu od 13.00 h, pričom posledný je o 15.00 h. Doplnila, že pre obmedzenú kapacitu hardvéru zážitok sprístupňujú priebežne, preto je potrebné rezervovať si miesto vopred.
Letné obdobie podľa riaditeľky zároveň venujú budovaniu stálej školiacej miestnosti. A to kreatívnej dielne, ktorá bude slúžiť na systematické vzdelávanie žiakov, študentov i širokej verejnosti. Vzdelávacie aktivity chcú zamerať na prepájanie vedy, umenia a knižničného fondu, rozvoj digitálnych zručností a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Projekt robia s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom knižnice. Jeho cieľom je premena existujúcich priestorov na plnohodnotné, celoročne fungujúce vzdelávacie centrum so stálym technickým zázemím. Podporovať bude rozvoj digitálnych kompetencií a celoživotného vzdelávania v regióne.
Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 34.459 návštevníkov. Z toho 6551 návštevníkov bolo na 306 výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. V roku 2025 sa do knižnice zaregistrovalo 1734 čitateľov. Do fondu pribudlo vlani 1505 knižných jednotiek v sume 12.024 eur. Získali ich kúpou (1044), darom (374) a náhradou za stratený dokument (87).