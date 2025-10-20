< sekcia Regióny
V. Krtíš obstaráva zber komunálneho odpadu a vykonávanie zimnej údržby
Veľký Krtíš 20. októbra (TASR) - Samospráva Veľkého Krtíša vyhlásila verejné obstarávanie na zber komunálneho odpadu a vykonávanie zimnej údržby v meste. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 6.240.190 eur bez DPH.
Predmetom prvej časti zákazky je zabezpečenie služieb, a to zber, preprava, zneškodnenie, úprava i zhodnotenie komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora. Na obdobie desiatich rokov je to v sume takmer šesť miliónov eur.
Súčasťou druhej časti zákazky je obstaranie zimnej údržby vo Veľkom Krtíši. Zahŕňa pohotovosť vozidiel a osôb, mechanizmov, pluhovanie a posyp. Údržbu chodníkov a verejných plôch obstarávajú na štyri roky v sume viac ako 350.000 eur. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 20. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.
Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko TASR informoval, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. „Právnické osoby sú zapojené do množstvového zberu, kde si volia veľkosť a počet nádob, ako aj frekvenciu vývozu,“ objasnil. Podľa neho sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov. „Predpoklad je, že po zavedení plánovaných legislatívnych zmien do praxe bude vývoj smerovať k rastu cien za poskytovanú službu,“ zdôraznil.
Ako ďalej uviedol, zimnú údržbu vo Veľkom Krtíši zabezpečujú externe. Od novembra minulého roka do marca tohto roka to bola suma 64.390 eur s DPH. Výjazdov bolo v tomto období 21. Prednosta poznamenal, že komplikovanými miestami sú hlavne chodníky so zámkovou dlažbou a veľké sklony. „Problém robia aj parkoviská s veľkým počtom obyvateľov v okolí ako napríklad na Ulici Boženy Němcovej, kde je málo miest na parkovanie a vozidlá stoja aj mimo oficiálnych parkovacích miest,“ konštatoval. Takto podľa neho tvoria prekážku pri čistení chodníkov a vedľajších ciest.
