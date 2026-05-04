Veľký Krtíš buduje kontajnerové stojiská v bytovej výstavbe
Stojiská prispejú k lepšiemu triedeniu odpadu, čistote v meste a vybavia ich čipovým vstupom. Podľa neho najviac celú výstavbu ovplyvňuje umiestnenie inžinierskych sietí.
Autor TASR
Veľký Krtíš 4. mája (TASR) - Mesto Veľký Krtíš pokračuje s budovaním nových kontajnerových stojísk v celej bytovej výstavbe. Práce pre priaznivé počasie napredujú rýchlo. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko s tým, že investíciu plánujú dokončiť do novembra tohto roka.
Dodal, že stojiská prispejú k lepšiemu triedeniu odpadu, čistote v meste a vybavia ich čipovým vstupom. Podľa neho najviac celú výstavbu ovplyvňuje umiestnenie inžinierskych sietí. „Komplexná bytová výstavba je pretkaná elektrickými, telekomunikačnými vedeniami, plynovými potrubiami, vodou a kanalizáciou,“ objasnil s tým, že v posledných rokoch pribudli aj siete optického internetu. Podotkol, že ani v ochranných pásmach takýchto sietí nie je možné stavať. Preto je najzložitejšie dispozičné riešenie.
Ako uviedol, najvýraznejšie pokročili práce na uliciach B. Němcovej, Ľ. Štúra a P. O. Hviezdoslava, kde už stoja obvodové múry a strešná konštrukcia. V ďalších lokalitách pripravujú základové dosky, prípadne vytyčujú umiestnenie objektov. Plány majú aj s plochami, kde boli doteraz umiestnené odpadové nádoby. „Prioritne sa počíta s využitím voľných plôch na dobudovanie parkovacích miest,“ zdôraznil. Spomenul, že v niektorých lokalitách bude treba doplniť chodníky, priechody a dopravné značenie.
Stojiská budú z pohľadového betónu a ich vyhotovenie tak bude podľa samosprávy estetické. Vstupnú bránu vybavia čipovým vstupom s ochranou proti klonovaniu. Celé stojisko budú napájať z malého fotovoltického systému. Na výstavbu 13 kusov malých stojísk, 14 stredných a 21 veľkých mesto zo svojich zdrojov vyčlenilo 975.698 eur.
Investícia má zvýšiť triedenie odpadu a zlepšiť výber poplatku za komunálny odpad. Prispieť má aj k celkovej čistote okolia odpadových nádob. „Adresnosť výberu poplatkov má zásadný vplyv na výšku poplatku v meste, rovnako je to aj v prípade triedenia,“ poznamenal Balko s tým, že v prípade vytriedených zložiek odpadu nie je ich následné spoplatňovanie.
Prednosta doplnil, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. Sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov.
