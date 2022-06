Vo Veľkom Krtíši od jesene hospitalizovali 234 pacientov s COVID-19

Veľký Krtíš 9. júna (TASR) - Od začiatku septembra minulého roka do súčasnosti bolo vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Veľký Krtíš hospitalizovaných 234 pacientov s ochorením COVID-19. Z toho bolo na umelú pľúcnu ventiláciu napojených 27 ľudí. Ako pre TASR vo štvrtok uviedla riaditeľka nemocnice Marcela Dekrétová, aktuálne sú v nemocnici dvaja pacienti s novým koronavírusom a na umelú pľúcnu ventiláciu nie je napojený žiadny z nich.



Pripomenula, že v tretej vlne, od začiatku septembra minulého roka do súčasnosti, zomrelo v zdravotníckom zariadení na COVID-19 celkovo 62 pacientov.



V súvislosti s utečeneckou krízou bolo podľa nej od konca februára tohto roka do súčasnosti v nemocnici ambulantne ošetrených 29 Ukrajincov. "Hospitalizované na pediatrickom oddelení boli dve deti spolu s matkami," spomenula riaditeľka s tým, že na traumatologickom oddelení ležal jeden pacient.