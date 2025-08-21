< sekcia Regióny
V Krupine budú Park Andreja Sládkoviča zavlažovať dažďovou vodou
Autor TASR
Krupina 21. augusta (TASR) - Park Andreja Sládkoviča v Krupine čaká komplexná rekonštrukcia zahŕňajúca realizáciu vodozádržných opatrení, vďaka ktorým bude samoudržateľný. Podľa primátora Radoslava Vazana získalo mesto na jeho obnovu dotáciu z eurofondov vo výške takmer 857.000 eur.
Vazan priblížil, že aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania, po nej bude nasledovať podpis zmluvy a realizácia prác. Doplnil tiež, že celkový rozpočet projektu presahuje sumu 931.000 eur.
Obnovu parku zrealizujú v rámci projektu Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Parku A. Sládkoviča, Krupina. V praxi to bude podľa Vazana predstavovať kompletnú výmenu povrchov, mobiliáru a verejného osvetlenia či opravu schodísk.
„Terajšie plochy, ktoré sú nepriepustné, teda asfaltové, vymeníme za dlažbu a mlátové časti, ktoré sú priepustné,“ priblížil primátor s tým, že zrealizujú aj vodozádržné opatrenia. V parku pribudnú jazierka, nová výsadba rastlín a vodozádržné nádrže, vďaka ktorým budú zachytenú dažďovú využívať na zavlažovanie parku.
Park v čase svojho založenia niesol meno po Andrejovi Hlinkovi, neskôr bol premenovaný na Park Andreja Sládkoviča. Vznikol na vonkajšej časti hradieb v 30. rokoch minulého storočia, keď tu boli vysadené viaceré platany, lipy a jasene. V súčasnosti je vďaka klíme, ktorú poskytuje, vyhľadávaným miestom oddychu miestnych obyvateľov.
