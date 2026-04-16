V Krupine chystajú koncom apríla otvorenie turistickej sezóny
Podujatie pripravuje mesto Krupina v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Banská Bystrica, Múzeom A. Sládkoviča a občianskym združením Podzemie Krupiny.
Autor TASR
Krupina 16. apríla (TASR) - V Krupine sa posledný aprílový deň uskutoční otvorenie tohtoročnej turistickej sezóny, a to podujatím Otvorenie brán mesta Krupina. Počas podujatia si pripomenú tiež 500. výročie bitky pri Moháči a 130. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského. TASR o tom informovala Zdenka Sýkorová z oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu mesta Krupina.
Ako uviedla, v dopoludňajších hodinách pripravujú organizátori pre žiakov základných škôl Mapu hľadania pokladov. Na Svätotrojičnom námestí budú pripravené stanovištia, kde sa dozvedia o živote a diele Jozefa Cígera Hronského a o 500. výročí bitky pri Moháči.
V programe, ktorý začne o 17.30 h na Svätotrojičnom námestí vystúpi divadelný krúžok JCHáčik zo Základnej školy J. C. Hronského v Krupine s divadielkom Cesta s Hronským do rozprávky. Seniorky so skupiny Krupinka prečítajú úryvok Smelého zajka v Afrike a program doplnia vystúpenia domácich folklórnych súborov.
Tradičné stavanie mája pripraví Folklórny súbor (FS) HONT a miestni dobrovoľní hasiči. „Na záver svojim vystúpením spríjemní program skupina Vir Fortis, ktorá nás bude sprevádzať aj lampiónovým sprievodom,“ dodala Sýkorová s tým, že záver večera bude patriť ohňovej šou. Súčasťou podujatia budú aj otvorené pivnice a ochutnávka krupinskej strieborčiny v priestoroch krupinského podzemia.
