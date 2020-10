V Krupine dopĺňali testy, rady sa tvoria aj podvečer

Krupina 31. októbra (TASR) – V meste Krupina bolo v sobotu o 16.00 h otestovaných 2172 ľudí a osem z nich bolo pozitívnych. Pre TASR to povedal primátor Krupiny Radoslav Vazan s tým, že samospráva v súčasnosti na viacerých odberných miestach dopĺňa testy.



Ako dodal, najviac ľudí stálo v radoch na testovanie ráno, počas obeda to bolo pokojnejšie a záujemcovia zas začínajú prichádzať večer. „Chodia aj turisti a ľudia, ktorí sú tu na chalupách. Aj Krupinčania videli, že sú dlhé rady, išli tak preto do vedľajších dedín. Nápor malo hlavne Devičie, kde žije menej obyvateľov,“ uzavrel Vazan s tým, že všetci dobrovoľníci mali ráno negatívne testy na nový koronavírus.



V obci Terany v Krupinskom okrese otestovali do 16.30 h na ochorenie COVID-19 vyše 240 ľudí a jeden z nich bol pozitívny. Pre TASR to uviedla starostka obce Iveta Gajdošová s tým, že otestovaná je približne polovica ľudí, ktorých na testovaní očakávali.



V Teranoch testujú vo vonkajších priestoroch na futbalovom ihrisku. Ráno sa akcia začala bez problémov, dedina mala dostatok zdravotníkov, dobrovoľníkov a aj testov. Dobrovoľníci dezinfikujú priestor počas testovania a upratujú ho, túto činnosť zabezpečujú terianski dobrovoľní hasiči.



Starostka tiež spomenula, že počas soboty sa prišlo na futbalové ihrisko otestovať aj 90 percent Rómov s deťmi, ktorí v obci žijú. „Telefonujú mi aj z okolitých dedín, či môžu prísť,“ poznamenala s tým, že pred 17.00 h čakalo na výsledok testu v Teranoch šesť ľudí. „Prvý testovací deň bol pokojný, bez problémov. Ľudia sú zodpovední, dohodli sme sa, že budú chodiť podľa čísla domov a vo vyhradenom čase,“ uzavrela Gajdošová.



Pokojná atmosféra je aj v susednej obci, v Hontianskych Tesároch, pre TASR to podvečer povedala starostka Dana Kohútová. Vo vonkajšom stane pred obecným úradom otestovali do 17.00 h približne 300 ľudí a ani jeden z nich nemal pozitívny výsledok. Negatívni boli ráno aj dobrovoľníci, aj zdravotníci.



„Všetko je v poriadku. Raz stoja záujemcovia v dlhšom rade, inokedy v menšom. Nemali sme žiadny incident, ľudia sa nesťažujú,“ priblížila starostka s tým, že v súčasnosti má obec dostatok testov. „Neviem však, či ich bude dosť aj v nedeľu (1. 11.), chodia k nám ľudia aj z iných obcí,“ dodala.