Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
< sekcia Regióny

V Krupine obnovili časť historického mestského opevnenia

.
Na snímke park na Svätotrojičnom námestí v Krupine. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Mesto zároveň avizuje, že v budúcnosti plánuje pokračovať v obnove ďalších úsekov hradobných múrov.

Autor TASR
Krupina 19. marca (TASR) - V Krupine obnovili časť historického mestského opevnenia nachádzajúceho sa v Parku Andreja Sládkoviča, ktorý patrí medzi významné oddychové a rekreačné miesta v meste. Informovalo o tom oddelenie projektového manažmentu mestského úradu v Krupine.

„Cieľom obnovy bolo zlepšiť technický stav časti hradobných múrov a zároveň prispieť k zveľadeniu verejného priestoru,“ uviedla radnica. Na prvú etapu opravy hradných múrov získalo mesto dotáciu z ministerstva kultúry vo výške 10.000 eur. Mesto zároveň avizuje, že v budúcnosti plánuje pokračovať v obnove ďalších úsekov hradobných múrov.
.

Neprehliadnite

