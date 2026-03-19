< sekcia Regióny
V Krupine obnovili časť historického mestského opevnenia
Autor TASR
Krupina 19. marca (TASR) - V Krupine obnovili časť historického mestského opevnenia nachádzajúceho sa v Parku Andreja Sládkoviča, ktorý patrí medzi významné oddychové a rekreačné miesta v meste. Informovalo o tom oddelenie projektového manažmentu mestského úradu v Krupine.
„Cieľom obnovy bolo zlepšiť technický stav časti hradobných múrov a zároveň prispieť k zveľadeniu verejného priestoru,“ uviedla radnica. Na prvú etapu opravy hradných múrov získalo mesto dotáciu z ministerstva kultúry vo výške 10.000 eur. Mesto zároveň avizuje, že v budúcnosti plánuje pokračovať v obnove ďalších úsekov hradobných múrov.
