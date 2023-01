V Krupine po revitalizácii otvorili v podzemí prvých 6 pivníc

Krupina 20. januára (TASR) – Záujemcovia o históriu mesta Krupina si budú môcť tento rok už oficiálne prezrieť podzemie mesta, ktoré v uplynulých rokoch prešlo výraznejšou revitalizáciou. Nadšenci zo združenia Podzemie Krupiny, ktorí pracovali na obnove pivníc, zástupcovia mestskej a krajskej samosprávy predstavili priestory v piatok po prvý raz aj verejnosti.



"Pivníc v podzemí Krupiny sa nachádza podľa výskumu pamiatkového úradu vyše 60. Prístupných a zrevitalizovaných je ich aktuálne šesť. V minulosti slúžili na uskladňovanie vína, keďže v okolí mesta bolo niekedy až 1000 hektárov viníc. Tie však v 19. storočí zničilo ochorenie viniča a všetky zanikli. Neskôr sa pivnice využívali ako sklady potravín či ako ľadovne," priblížil históriu krupinského podzemia zástupca združenia Ľubomír Šmakal. V uplynulých desaťročiach však už väčšina z nich chátrala, čo bolo impulzom pre nadšených ľudí, aby ich vyčistili.



"Na vyčistení a úprave pivníc sme pracovali od nášho vzniku v roku 2020. V roku 2021 sme už v priestoroch pivníc urobili aj výstavu s názvom Krupina včera a dnes, ktorá nám ukázala záujem Krupinčanov o podzemie svojho mesta," uviedol Šmakal.



"Tento rok by sme chceli prepojiť dve susediace pivnice, ktoré sú zamurované. Stihnúť by sme to chceli do júna, keď sa konajú Dni mesta Krupina," priblížil plány zástupca združenia. V podzemí by chceli navyše zriadiť galériu a tiež expozíciu ako spomienku na vojny, ktoré sa výrazne dotkli histórie mesta. V pláne je aj ďalšie sprístupňovanie pivníc.



Na revitalizáciu krupinského podzemia prispela Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko sumou 13.000 eur.