Krupina 11. februára (TASR) – V Krupine pribudlo druhé stále odberové miesto na testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Záujemcovia sa môžu otestovať v kine Kultúra od pondelka do nedele v čase od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h. „Dajte prosím vedieť tým, čo to potrebujú, lebo nie vždy sa podarí vybaviť všetkých ľudí, ktorí čakajú v rade na Svätotrojičnom námestí,“ pripomína mesto s tým, že starší spoluobčania so zdravotnými problémami, tehotné ženy a matky s malými deťmi budú pri čakaní v rade uprednostňovaní.



K dispozícii je aj naďalej mobilné odberové miesto na Svätotrojičnom námestí. Ľudia môžu prísť počas pracovných dní, v pondelok až v piatok, v čase od 8.00 do 12.00 h a od 12.45 do 15.45 h.