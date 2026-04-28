Utorok 28. apríl 2026
V Krupine pridelili dotácie z mestského rozpočtu vo výške 42.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Krupina 28. apríla (TASR) - Mesto Krupina prerozdelí v tomto roku na dotácie zo svojho rozpočtu sumu 42.000 eur. Tieto prostriedky si rozdelia úspešní žiadatelia z radov miestnych športových klubov, organizácií či občianskych združení. Informovala o tom krupinská radnica.

Ako priblížila, na základe výzvy o predkladanie dotácie z rozpočtu mesta Krupina bolo ku koncu októbra minulého roka doručených 19 žiadostí. „Každá žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta bola posudzovaná Komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport a prerokovaná na mestskej rade s odporúčaním na schválenie mestskému zastupiteľstvu (MsZ),“ vysvetlila radnica s tým, že MsZ ich prerokovalo a schválilo aj pridelenie finančných prostriedkov.

Najviac prostriedkov, a to 15.000 eur, poputuje Mestskému futbalovému klubu Krupina. Dotáciu vo výške 7000 eur získalo občianske združenie Elite Dance Studio, 6250 eur Atletický klub Krupina a dotáciu vo výške 3900 eur TJ ŠK Volejbalový klub. Mesto nižšími čiastkami podporí aj miestnych turistov, tenistov, seniorov, bežcov či folkloristov.

„Mesto Krupina aj v tejto náročnej finančnej situácii vyhradilo finančné prostriedky a podporilo predovšetkým naše deti a mládež na rozličné športové, kultúrne či iné spoločenské aktivity,“ zhodnotila v tejto súvislosti samospráva.
