V Krupine pridelili dotácie z mestského rozpočtu vo výške 42.000 eur
Autor TASR
Krupina 28. apríla (TASR) - Mesto Krupina prerozdelí v tomto roku na dotácie zo svojho rozpočtu sumu 42.000 eur. Tieto prostriedky si rozdelia úspešní žiadatelia z radov miestnych športových klubov, organizácií či občianskych združení. Informovala o tom krupinská radnica.
Ako priblížila, na základe výzvy o predkladanie dotácie z rozpočtu mesta Krupina bolo ku koncu októbra minulého roka doručených 19 žiadostí. „Každá žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta bola posudzovaná Komisiou pre školstvo, kultúru, mládež a šport a prerokovaná na mestskej rade s odporúčaním na schválenie mestskému zastupiteľstvu (MsZ),“ vysvetlila radnica s tým, že MsZ ich prerokovalo a schválilo aj pridelenie finančných prostriedkov.
Najviac prostriedkov, a to 15.000 eur, poputuje Mestskému futbalovému klubu Krupina. Dotáciu vo výške 7000 eur získalo občianske združenie Elite Dance Studio, 6250 eur Atletický klub Krupina a dotáciu vo výške 3900 eur TJ ŠK Volejbalový klub. Mesto nižšími čiastkami podporí aj miestnych turistov, tenistov, seniorov, bežcov či folkloristov.
„Mesto Krupina aj v tejto náročnej finančnej situácii vyhradilo finančné prostriedky a podporilo predovšetkým naše deti a mládež na rozličné športové, kultúrne či iné spoločenské aktivity,“ zhodnotila v tejto súvislosti samospráva.
