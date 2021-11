V Krupine rekonštruujú atletickú dráhu za viac ako pol milióna eur

Krupina 4. novembra (TASR) – V areáli Mestského štadióna v Krupine sa naplno rozbehli práce na rekonštrukcii atletickej dráhy a atletických sektorov. Hodnota zákazky dosahuje viac ako 500.616 eur, dotácia zo Slovenského atletického zväzu je z toho vo výške 200.000 eur.



Podľa primátora Radoslava Vazana by práce mali byť ukončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, teda do septembra 2022. „V našom meste tak pre potreby športujúcich detí a mládeže, dospelej športovej verejnosti, pre žiakov a študentov základných a stredných škôl na hodiny telesnej výchovy či pre organizovanie rozličných atletických pretekov a súťaží pribudne zrekonštruovaná atletická dráha dĺžky 400 metrov v zostave štyri dráhy na ovále a šesť dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi a atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom,“ priblížil. „Verím, že aj touto, na pomery nášho mesta veľkou investíciou, pritiahneme záujem detí a mládeže ku kráľovnej športu – atletike,“ dodal.



Investície mesta Krupina už niekoľko rokov aktívne smerujú do rekonštrukcie športovísk. V uplynulých rokoch tam napríklad postavili mestskú športovú halu, zrekonštruovali tenisové kurty, tribúny na štadióne či obnovili telocvičňu ZŠ J. C. Hronského.