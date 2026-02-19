< sekcia Regióny
V Krupine ukončili prvú etapu rekonštrukcie cesty do priemyselnej zóny
Stavebné práce v opravovanom úseku zahŕňali rozšírenie existujúcej komunikácie, osadenie nových obrubníkov, úpravu okrajov vozovky aj položenie nového asfaltového koberca.
Autor TASR
Krupina 19. februára (TASR) - Mesto Krupina ukončilo prvú etapu rekonštrukcie komunikácie vedúcej do priemyselnej zóny - Krupina juh. Informoval o tom primátor Radoslav Vazan s tým, že rekonštrukcia je rozdelená na tri etapy a mesto bude usilovne pracovať na tom, aby sa v dohľadnom čase zrekonštruoval celý úsek cesty.
„Ide o investíciu, ktorá významne prispeje k rozvoju nášho mesta, zvýši bezpečnosť dopravy a skvalitní podmienky pre občanov aj podnikateľské subjekty pôsobiace v tejto lokalite,“ poznamenal Vazan s tým, že rekonštrukciu realizovala spoločnosť Viakorp, víťaz verejného obstarávania.
Stavebné práce v opravovanom úseku zahŕňali rozšírenie existujúcej komunikácie, osadenie nových obrubníkov, úpravu okrajov vozovky aj položenie nového asfaltového koberca. Vazan podotkol, že cesta neslúži len na obsluhu priemyselnej zóny, ale využívajú ju aj stovky občanov počas víkendov a voľných dní na prechádzky, cyklistiku, beh a ďalšie športové aktivity.
„Ide o investíciu, ktorá významne prispeje k rozvoju nášho mesta, zvýši bezpečnosť dopravy a skvalitní podmienky pre občanov aj podnikateľské subjekty pôsobiace v tejto lokalite,“ poznamenal Vazan s tým, že rekonštrukciu realizovala spoločnosť Viakorp, víťaz verejného obstarávania.
Stavebné práce v opravovanom úseku zahŕňali rozšírenie existujúcej komunikácie, osadenie nových obrubníkov, úpravu okrajov vozovky aj položenie nového asfaltového koberca. Vazan podotkol, že cesta neslúži len na obsluhu priemyselnej zóny, ale využívajú ju aj stovky občanov počas víkendov a voľných dní na prechádzky, cyklistiku, beh a ďalšie športové aktivity.