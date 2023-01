V Krupine vystavujú repliky mučiacich nástrojov z procesov s bosorkami

Krupina 23. januára (TASR) – Repliky mučiacich nástrojov, ktoré v 17. a 18. storočí tvorili v Krupine súčasť útrpného práva, vystavuje tamojšie Múzeum Andreja Sládkoviča. Originálne nástroje, ktoré používali vtedajší inkvizítori, sa medzičasom stratili a tak sa o ich podobu podľa starých fotografií pokúsili miestni umelci.



"Začiatkom 20. storočia boli originály z Krupiny prevezené do múzea v Budapešti. Odtiaľ nám ale nedávno napísali, že ich už v zbierkach neevidujú. Repliky sme teda zrealizovali podľa dochovaných fotografií z toho obdobia," uviedol pre TASR vedúci múzea v Krupine Miroslav Lukáč.



Ako pripomenul, tento rok uplynie 403 rokov od prvého doloženého čarodejníckeho procesu v Krupine, keď údajne mala Zuzana Semelínová počarovať synovi miestneho mešťanostu Andrejovi Kromerovi a to tak, že "nemohol jesť ani dýchať". Počas výsluchu mestským vyšetrovateľom, ktorý v sebe zahŕňal aj mučenie, sa žena priznala, že dotyčnému skutočne počarovala, za čo bola odsúdená na trhanie žeravými železami a nakoniec bola upálená na mieste, ktoré sa volalo Krkavčia pažiť.



Medzi exponátmi, ktoré krupinské múzeum aktuálne vystavilo, zaujme "lomihnát". Ten na dobovej fotografii pochádzal z roku 1679. Podľa Lukáča je už na prvý pohľad zrejmé, na čo slúžil a ako sa používal.



Vo výstavnej miestnosti múzea je aj niekoľko ďalších replík mučiacich nástrojov. Na ich zhotovenie prispela mestu Krupina, ktorá múzeum spravuje, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko sumou 6000 eur. V budúcnosti by tam chceli návštevníkom ukazovať aj 3D prezentáciu krupinských pivníc, ktorých je v podzemí mesta niekoľko desiatok.



V meste bolo v rokoch 1620 až 1741 zaznamenaných až 45 čarodejníckych procesov. "V žiadnom inom slovenskom meste ich toľko nebolo," pripomenul Lukáč.



V Krupine evidujú aj existenciu "klietky hanby", kde pranierovali zlodejov a rôznych previnilcov. Existencia takejto klietky či tzv. kovového praniera je v Krupine doložená písomne v 18. storočí. Klietka bola súčasťou historického námestia - Veľkého rínku, v súčasnosti Svätotrojičného námestia. Podobnú klietku hanby, aká tam stála pred stáročiami, zriadili na námestí v minulom roku.