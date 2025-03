V Krupine začali s rekonštrukciou budovy, kde vzniknú triedy škôlky

Krupina 25. marca (TASR) - V Krupine začali so stavebnými prácami na rekonštrukcii budovy na Ulici Jesenského, kde vzniknú dve nové triedy materskej školy (MŠ) so zázemím. Primátor Krupiny Radoslav Vazan informoval, že stavenisko už odovzdali zhotoviteľovi.



Ako priblížil pre TASR, práce by mali trvať približne rok. Na vybudovanie nových priestorov materskej školy a rozšírenie jej kapacity získalo mesto takmer 630.000 eur z Plánu obnovy a odolnosti. Okrem dvoch tried s kapacitou do 50 miest tu vznikne aj výdajňa stravy, jedáleň a zázemie pre deti.



"Teší ma, že touto investíciou komplexne zrekonštruujeme opustenú budovu vo vlastníctve mesta Krupina a zároveň vytvoríme nové a hlavne potrebné triedy pre naše detičky," uviedol Vazan na sociálnej sieti.



Okrem nového elokovaného pracoviska, ktoré vznikne, sa v Krupine nachádza MŠ na Ulici Malinovského a elokované pracovisko MŠ na Ulici Ivana Krasku.