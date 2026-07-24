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V Krupine zrekonštruujú ďalší mestský objekt, obnovia kino Kultúra
Na obnovu budovy získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške približne 1,607 milióna eur z Operačného programu Slovensko.
Autor TASR
Krupina 24. júla (TASR) - V centre Krupiny sa dočká rekonštrukcie ďalší mestský objekt, a to budova kina Kultúra. Primátor Radoslav Vazan informoval, že vďaka dotačným a vlastným finančným zdrojom nielen znížia energetickú náročnosť objektu, ale tiež obnovia jej vnútorné priestory.
Vazan priblížil, že na obnovu budovy získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške približne 1,607 milióna eur z Operačného programu Slovensko. „Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je 2,131 milióna eur. V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania, bude vybraný zhotoviteľ tejto stavby a následne sa začnú rekonštrukčné práce,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti.
V rámci úprav zateplia obvodový plášť a strechu, vymenia otvorové konštrukcie, zmodernizujú vykurovací systém, osvetlenie, pribudne rekuperácia aj klimatizácia a priestory debarierizujú. „Mesto bude realizovať aj opatrenia z vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať k skvalitneniu a zlepšeniu vnútorných priestorov,“ dodal s tým, že komplexne obnovia vnútro budovy, upravia jej nádvorie a zrekonštruujú javiskovú techniku.
„Chcem vyjadriť nádej a potešenie nad tým, že sa nám v tejto časti mesta podarí spraviť ďalší veľký projekt z fondov Európskej únie. V súčasnosti už realizujeme piaty takýto veľký projekt dokopy za viac ako sedem miliónov eur, ktoré sa nám podariliozískať z fondov EÚ,“ zhodnotil primátor.
Vazan priblížil, že na obnovu budovy získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške približne 1,607 milióna eur z Operačného programu Slovensko. „Celkový rozpočet projektu pred verejným obstarávaním je 2,131 milióna eur. V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania, bude vybraný zhotoviteľ tejto stavby a následne sa začnú rekonštrukčné práce,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti.
V rámci úprav zateplia obvodový plášť a strechu, vymenia otvorové konštrukcie, zmodernizujú vykurovací systém, osvetlenie, pribudne rekuperácia aj klimatizácia a priestory debarierizujú. „Mesto bude realizovať aj opatrenia z vlastných finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať k skvalitneniu a zlepšeniu vnútorných priestorov,“ dodal s tým, že komplexne obnovia vnútro budovy, upravia jej nádvorie a zrekonštruujú javiskovú techniku.
„Chcem vyjadriť nádej a potešenie nad tým, že sa nám v tejto časti mesta podarí spraviť ďalší veľký projekt z fondov Európskej únie. V súčasnosti už realizujeme piaty takýto veľký projekt dokopy za viac ako sedem miliónov eur, ktoré sa nám podariliozískať z fondov EÚ,“ zhodnotil primátor.