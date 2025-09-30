< sekcia Regióny
V krupinskom Múzeu A. Sládkoviča predstavia tvorbu rodáka J. Ciglana
Autor TASR
Krupina 30. septembra (TASR) - V krupinskom Múzeu Andreja Sládkoviča predstavia verejnosti autorský výber prác výtvarníka Júliusa Ciglana. Prostredníctvom výstavy s názvom Farby a krivky Poľany, ktorú sprístupnia v piatok 3. októbra, predstaví autor vo svojom rodisku diela spájajúce obrazy krajiny Podpoľania s veršami Andreja Sládkoviča.
Ako pre TASR uviedol Ciglan, výstavou kladie dôraz na zobrazenie farebnosti vyhasnutej sopky Poľany pri jej rôznych časových a ročných obdobiach. Svoje pohľady na krajinu či jej detaily po ich dokončení, spája s lyricko-epickými skladbami Marína a Detvan.
Teoretička umenia a kurátorka výstavy Martina Martincová skonštatovala, že Sládkovičove skladby sa stali pre tvorbu Ciglana silným inšpiračným a východiskovým zdrojom. Sú trvalou súčasťou, hlavným inšpiračným zdrojom jeho autorského výtvarného programu. Podotkla, že v nich nachádza spoločnú paralelu, vzájomne ich vizuálne a myšlienkovo prelína a výtvarne interpretuje.
„Svoju dlhoročnú prácu s témou začal samotným Detvanom. V dielach tohto obrazového cyklu sú pre diváka čitateľné konkrétne tvary a krajinná scenéria. S pozvoľným prechodom k Maríne prešiel prirodzene k zachyteniu jednotlivých obrazových výsekov, samostatných fragmentov prírody, nachádzajúc v nich ženské krivky,“ dodala Martincová s tým, že obrazy je tak možné čítať vo viacerých významových líniách.
Na jednej strane ide podľa jej slov o zobrazenie podpolianskej prírody - kraja, s ktorým je samotný autor veľmi silno spätý. Na strane druhej o spodobenie ženy, transponovanej do prírodných foriem. „Tieto viacvýznamové diela môžeme teda ponímať ako fúziu prírody a ženy,“ zhodnotila.
Július Ciglan sa narodil v Krupine, no v súčasnosti žije a tvorí v Detve. Výtvarnej činnosti sa venuje aktívne 25 rokov a námety na tvorbu čerpá hlavne z okolia Detvy - Podpoľania. Od roku 2012 sa v tvorbe venoval výtvarnému cyklu s názvom „Stojí vysoká divá Poľana...“, ktorý začal neskôr rozvíjať cyklom „Farby a krivky Poľany“. Výtvarník vytvára svoje kresby väčšinou technikou suchého pastelu a akrylom. Má za sebou viaceré autorské výstavy.
Výstava Farby a krivky Poľany potrvá v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine do konca roka, vernisáž sa uskutoční v piatok 3. októbra o 17.00 h.
