V kaplnke na Trenčianskom hrade odhaľujú archeológovia významné nálezy

Trenčín 30. augusta (TASR) - Archeologické nálezy siahajúce pravdepodobne až do 13. storočia odhalili archeológovia Trenčianskeho múzea v Trenčíne v krypte gotickej Panskej kaplnky na Trenčianskom hrade. Informoval o tom riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.



Krypta pod oltárnou časťou kaplnky bola podľa neho doposiaľ ukrytá pod povrchom a mnohí návštevníci o jej existencii netušili. Dnes majú možnosť byť priamo prítomní pri výkopoch a na vlastné oči vidieť, ako vyzerá archeologický výskum v teréne.



"O existencii krypty vieme už z dochovaných dokumentov z 50. rokov 20. storočia, kedy na hrade prebiehali prvé výskumy a rekonštrukčné práce. Informácie sú však veľmi strohé, preto dnes realizujeme archeologický výskum. Veríme, že prinesie cenné informácie, z ktorých budeme vychádzať pri prípadnej rekonštrukcii hradnej kaplnky," uviedol Martinisko.



Ako informoval archeológ Juraj Malec, urobili sondu pri severnom okraji lode pred oltárnou časťou, kde odkryli vstup do krypty. Vedie do nej pôvodné tehlové schodisko, to však bolo v druhej polovici 20. storočia nešetrne zasypané stavebným odpadom.



"Vyčistili sme priestor schodiska a dostali sme sa na úroveň podlahy samotnej krypty. Priestor krypty bol taktiež zasypaný stavebným odpadom, postupne ho odstraňujeme, aby sme odkryli pôvodné povrchy zo 16. storočia," doplnil Malec.



V stavebnom odpade našli keramické črepy z obdobia stredoveku. Okrem pôvodnej podlahy krypty zachytili aj spevnenú pochôdznu vrstvu, ktorá je ešte staršia ako tehlová podlaha krypty, pravdepodobne pochádza z 13. storočia.



"Schodisko, podlaha aj klenby krypty sú tehlové a na niektorých tehlách nachádzame znak, ktorý sa javí ako kríž, prípadne ako zlomený meč. Všetky nálezy budú ešte dôsledne preskúmané," doplnil archeológ.



Archeologické práce budú podľa neho pokračovať v druhej polovici septembra a ich súčasťou bude komentovaná prehliadka pre návštevníkov Trenčianskeho hradu samotnými archeológmi. Po ukončení výskumu Trenčianskemu múzeum kryptu zastabilizuje a plánuje jej sprístupnenie pre verejnosť.