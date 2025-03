V krytej plavárni vo Veľkom Krtíši obnovujú plavecký bazén

Veľký Krtíš 12. marca (TASR) - V krytej plavárni vo Veľkom Krtíši v súčasnosti obnovujú plavecký bazén. Jeho prevádzku to neohrozuje, pre bezpečnosť ho však počas prác pre verejnosť odstavili. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko s tým, že rekonštrukcia je za takmer 70.000 eur.



Dodal, že práce budú trvať do 16. marca. "Pôsobenie chemických látok, ktoré sú súčasťou bazénovej vody a ich odparovanie do okolitého prostredia dlhoročným pôsobením zapríčinilo povrchové narušenie telesa plaveckého bazénu," objasnil.



Ako ďalej uviedol, v predchádzajúcom období vymenili svetlík plavárne a darí sa im robiť opatrenia, ktoré prispievajú k úspore energie. "V minulom roku to bolo inštalovanie fotovoltických panelov na strechu plavárne, čo prinieslo úsporu financií potrebných na elektrickú energiu," spomenul. Zároveň prechodom mesta na spot sa pri obstarávaní elektriny znížila jej cena. Podľa prednostu dobrá letná sezóna a hospodársky výnos Správy športových zariadení mesta Veľký Krtíš z minulého roka priniesli finančné prostriedky. Zhrnul, že ich tak mohli využiť aj na ďalšie investície do mestskej krytej plavárne. Balko zdôraznil, že samospráva pripravuje aj ďalšie projekty v súvislosti so znižovaním závislosti na plyne pri ohreve teplej vody.



Riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško poznamenal, že minulý rok bol na plavárni veľmi dobrý. Podľa neho sa podarilo zvýšiť jej vyťaženosť o 15 percent. "Návštevníkom ponúkame aj vďaka novým fotovoltickým panelom na streche stabilnú zvýšenú teplotu vody v plaveckom bazéne nad 27 a v regeneračnom bazéne nad 31 stupňov Celzia," povedal.



V lete môžu záujemcovia využívať kúpalisko Krtko. Vlaňajšia návštevnosť prekročila hranicu 20.000 rekreantov. Sezónu otvorili 15. júna a trvala do 8. septembra. Pre extrémne horúčavy, keď sa teploty v júli vyšplhali nad 30 stupňov Celzia, nechávali areál otvorený do 20.30 h.