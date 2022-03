V Kučišdorfskej doline plánujú revitalizovať rekreačný areál

Bratislava 17. marca (TASR) – Pôvodný pioniersky tábor Tesla v Kučišdorfskej doline pri Pezinku by mali revitalizovať. Zrekonštruovaný a obmenený areál má naďalej slúžiť pre možnosti skupinovej rekreácie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



V projekte obnovy ráta navrhovateľ s ubytovacími a stravovacími kapacitami, vrátane vybudovania reštaurácie, kongresovej, resp. spoločenskej sály, jazierka a minizoo. "Ako ubytovacie kapacity majú byť rekonštruované pôvodné objekty, ako aj vybudované nové apartmány, rekreačné chatky a camping. Časť objektov bude odstránená," približuje predkladateľ v návrhu. "Celková ubytovacia kapacita s využitím všetkých existujúcich i zrekonštruovaných a dobudovaných kapacít by mala predstavovať približne 128 pevných lôžok," uvádza.



S predpokladaným začiatkom výstavby v aktuálnom roku by sa prevádzka areálu mohla začať v roku 2024. Predpokladané investičné náklady sú dva milióny eur.