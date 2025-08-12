< sekcia Regióny
V Trakoviciach otvoria výstavu výtvarných diel a fotografií
Autor TASR
Trakovice 12. augusta (TASR) - Obec Trakovice v okrese Hlohovec otvorí vo štvrtok 14. augusta v priestoroch tamojšieho kultúrneho domu výstavu výtvarných diel a fotografií Trakovický umelecký salón. Informovala o tom Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska, ktoré je spoluorganizátorom výstavy.
„Výstava je venovaná štvorici neprofesionálnych umelcov z regiónu - výtvarníkovi Albínovi Časárovi z Trakovíc, výtvarníkom Milanovi Čechovi a Ľubomírovi Novanskému z Trnavy a fotografovi Ivanovi Šipkovskému z Trakovíc,“ priblížila Kotlebová s tým, že výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2025. Svoju tvorbu budú podľa jej slov prezentovať na prvý pohľad rozdielni autori. „Výtvarníci, ktorí objavujú a vytvárajú nové farebné kombinácie a zaznamenávajú svet niekedy popisnejšie, inokedy viac tvarovo štylizovane, ale každý z nich má svoj maliarsky rukopis,“ podčiarkla.
Inšpiruje ich krajina, ľudia, miesta, ktoré ich spájajú s ich životmi, a na druhej strane fotograf, ktorý svojím objektívom zachytáva skutočnú realitu a necháva tak priestor divákovi na vlastné vnímanie. „Všetky prezentované diela dokumentujú citlivý vzťah autorov ku krajine a ich úctu a pokoru k tejto veľkej a večnej téme umenia. To, čo všetkých autorov spája, je príroda - nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a talent a láska k umeniu,“ doplnila Kotlebová. Slávnostné otvorenie výstavy je naplánované na štvrtok o 17.00 h. Otvorená bude do 27. augusta.
