V Kultúrnom stredisku v Trenčíne môžu imobilní voliť aj na poschodí

Trenčín 4. apríla (TASR) - V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici v Trenčíne môžu v sobotných (6. 4.) prezidentských voľbách voliť na poschodí aj imobilní voliči. K dispozícii im bude plošina. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude podľa hovorkyne k dispozícii plošina v čase od 9.30 do 13.30 h.



"Ak volič nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená," doplnila hovorkyňa.



O voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné požiadať do piatka 5. apríla na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách (telefónne číslo 032/6504 244) a tiež počas volieb v sobotu 6. apríla rovnako na radnici (telefónne číslo 032/6504 309) alebo v príslušnej okrskovej volebnej komisii.