V Bratislave sa stretli finalisti Ceny Oskára Čepana 2021

Bratislava 29. októbra (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB) bola v piatok miestom prvého spoločného stretnutia finalistov Ceny Oskára Čepana (COČ) 2021 pre vizuálnych umelcov do veku 40 rokov. Zástupcom médií sa predstavili maliarky Év van Hettmer a Viktorie Langer, digitálna umelkyňa Tamara Kametani a multimediálni umelci Luki Essender a Ondřej Houšťava.



Nominovaní umelci potvrdzujú medzinárodný charakter COČ, žijú každý v inej európskej krajine a meste, Essender vo Švédsku, Hettmer v Nemecku, Houšťava v Česku, Kmetani v Grécku a Anglicku a Langer v Česku a Taliansku. "Vyštudovali zahraničné umelecké akadémie, do Bratislavy prichádzajú, aby spolu urobili výstavný projekt, v rámci ktorého budú komunikovať obsahy, svoje výskumy," uviedla pre TASR riaditeľka Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. K finalistom dodala, že ich umelecké výpovede rezonujú s aktuálnym geopolitickým dianím, otázkami identity, diverzifikácie a prehodnocovania zaužívaných spoločenských naratívov.







Medzinárodný kontext ocenenia, ktoré organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia v spolupráci s platformou na podporu súčasného umenia collective, potvrdzuje aj výber zahraničných členov poroty. V 26. ročníku ceny o jej laureátovi rozhodnú Kathrin Bentele (Kunstverein Rheinlande Westfallen, Düsseldorfe), Soren Grammel (nezávislý kurátor), Edith Jeřábková (are-events.org, Institut úzkosti, Plato Ostrava), Margot Norton (New Museum, New York) a Jan Verwoert (Piet Zeart Institute Rotterdam, Oslo National Academy of the Arts).



Porota posudzovala portfóliá 42 prihlásených autorov do 40 rokov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu, z nich vybrala spomínaných piatich umelcov. Druhýkrát sa stretne na pripravovanej výstave a komentovanej prehliadke.



Spoločnú výstavu finalistov otvoria v KHB 25. novembra. Projekt sa tak po dvoch rokoch migrovania po iných mestách a ich vlajkových inštitúciách (Košice a Východoslovenská galéria, Žilina a Nová Synagóga) vracia do Bratislavy. "Tohtoročný výber finalistov COČ ponúka extrémne silný a trefný politický statement, plodne spája odkaz ku globálnym problémom zdieľaného 'tu a teraz' a zároveň ponúka presnú kritickú reakciu na lokálnu politickú klímu," hovorí riaditeľ KHB Jen Kratochvil, ktorý tvorí spolu s Luciou Gavulovou kurátorskú dvojicu pripravovanej výstavy. Jej architektom je Peter Liška.



Meno laureáta COČ sa verejnosť dozvie 9. decembra. Výstava potrvá do 18. januára 2022.