V kúpeľnom meste Sliač je nové informačné centrum i požičovňa bicyklov

Sliač 30. júla (TASR) - V kúpeľnom meste Sliač vo Zvolenskom okrese otvorili v stredu nové informačné centrum a požičovňu bicyklov. Slúžiť budú turistom, kúpeľným hosťom i miestnym obyvateľom. Počas otvorenia o tom informovala primátorka mesta Ľubica Balgová.



Bod pri hlavnej križovatke oproti Mestskému úradu v Sliači sprostredkuje informácie o turistickej ponuke, ako sú atrakcie a miesta v meste a jeho okolí, záujemcom však predstavia aj ostatnú ponuku turistických atraktivít na strednom Slovensku. Primátorka dodala, že nové zázemie je pri známej cykloceste, ktorá vedie popri rieke Hron. „Očakávame tak, že bude slúžiť ako oddychový priestor pre cyklistov i ľudí na kolieskových korčuliach,“ objasnila s tým, že súčasťou je aj požičovňa kolobežiek. Spomenula, že k dispozícii budú aj pre kúpeľných hostí a v meste niečo podobné pre nich doteraz chýbalo.



Riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch povedal, že je to ďalší rozvoj infraštruktúry, ktorý sa týka rozvoja cestovného ruchu v Sliači, a ten zároveň spríjemní aj pobyt v kúpeľoch. Podotkol, že kúpeľní hostia a pacienti trávia na strednom Slovensku od 21 do 28 dní a takéto aktivity im pomôžu aktívne tráviť voľný čas.



Existujúcu cyklocestu medzi Sliačom a Zvolenom podľa primátorky navštevuje veľké množstvo návštevníkov a cyklistov. Prechádza intravilánmi miest Zvolen a Sliač. Pokračovaním bude v budúcnosti plánovaná trasa do Banskej Bystrice.



Projekt vznikol vďaka spolupráci medzi mestom Sliač, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR. Bežnú prevádzku informačného centra oficiálne spustia v priebehu augusta tohto roka.