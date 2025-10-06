< sekcia Regióny
V kúpeľoch Dudince oslávia storočnicu svojich verných hostí z Kanady
V Dudinciach si ich storočnicu pripomenú symbolickou oslavou, ktorá sa uskutoční v stredu 8. októbra.
Autor TASR
Dudince 6. októbra (TASR) - V Kúpeľoch Dudince chystajú symbolickú oslavu, počas ktorej si pripomenú storočnicu svojich verných hostí z Kanady. „Dvaja hostia z Kanady - pani Ursula a pán Erwin, ktorí sa do kúpeľov pravidelne vracajú už dlhé roky, oslávia počas svojho aktuálneho pobytu vzácne jubileum,“ informovala marketingová špecialistka Kúpeľov Dudince Andrea Petrušová.
Ako dodala, obaja sa začiatkom tohto roka dožili 100 rokov. Napriek tomuto úctyhodnému veku zostávajú obaja aktívni, stále cestujú a dokonca šoférujú. V Dudinciach si ich storočnicu pripomenú symbolickou oslavou, ktorá sa uskutoční v stredu 8. októbra.
„Klienti z Kanady k nám prichádzajú už viac ako dve dekády a vytvorili si k Dudinciam osobitý vzťah,“ skonštatovala Margaréta Púpavová, personálna a marketingová riaditeľka Kúpeľov Dudince.
