V kúpeľoch Sliač je už 80 Ukrajincov, niektorí tam chcú aj pracovať

Sliač 7. marca (TASR) – Približne 80 utečencov z Ukrajiny, hlavne matiek s deťmi, ubytovali uplynulý týždeň v bývalom liečebnom dome Poľana v kúpeľoch Sliač. Pracovníci kúpeľov pre nich v tomto objekte pripravili v krátkom čase aj vhodné zázemie na pobyt.



„Za sedem dní sa nám podarilo objekt vykúriť, dovtedy sme ľudom poskytli dočasné ubytovanie v liečebnom dome Palace,“ uviedol pre TASR riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch. „Kolegovia celý objekt upratali, vymaľovali a občania Sliača nám medzitým prinášali veci, ktoré sú pre utečencov potrebné,“ dodal.



Podľa riaditeľa podstatná časť z ubytovaných ľudí plánuje v Sliači ostať do vyriešenia konfliktu na Ukrajine, niekoľkí však plánujú pokračovať v ceste ďalej na západ. „Niektorí nás už oslovili aj so žiadosťou o zamestnanie. My ich vieme zamestnať pri údržbe a obnove kúpeľného parku. Aktuálne robíme kroky, aby sme im na tieto činnosti mohli poskytnúť aj zmluvu,“ pripomenul. Podľa neho by sa tak mohlo stať do konca marca.