V Kúpeľoch Štós premenia budovu kotolne na galériu

Štós 5. decembra (TASR) - V Kúpeľoch Štós zrekonštruujú v rámci cezhraničného projektu historickú budovu bývalej parnej kotolne, ktorá bude po novom slúžiť na umelecké výstavy, digitálne inštalácie či workshopy. Rozpočet s využitím eurofondov je zhruba 990.000 eur, spolufinancovanie je na úrovni 20 percent. Informoval o tom riaditeľ Kúpeľov Štós Ján Šimko.



So stavebnými prácami by sa malo začať začiatkom budúceho roka. "Ide o budovu historickej kotolne postavenú v 30. rokoch 20. storočia, ktorá bola najmodernejšou kotolňou v regióne Abova, pretože okrem toho, že vyrábala teplo a teplú úžitkovú vodu, tak mala v sebe aj turbínu a vyrábala aj elektrický prúd pre kúpele, ale aj obec Štós," priblížil riaditeľ pre TASR.



Po rekonštrukcii sa objekt zmení na galériu a priestor pre prezentácie výtvarného, ale aj najmodernejšieho multimediálneho umenia. "Okrem iného tu budú pôsobiť aj študenti z Fakulty umenia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a univerzity v maďarskom Miškovci, budú sa prezentovať v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti, bude to využité na semináre či rôzne prvky univerzitného vzdelávacieho procesu," skonštatoval Šimko. Fakulta umení TUKE je priamo zapojená do realizácie projektu. Ten má za cieľ zachovanie kultúrneho dedičstva, poskytovanie kultúrno-vzdelávacej činnosti aj podporu cestovného ruchu.



Názov cezhraničného projektu v programe Interreg Maďarsko - Slovensko je "Zjednotenie hraníc prostredníctvom budov súvisiacich s umením pre vizuálne a mediálne umenie". Jeho súčasťou na maďarskej strane je revitalizácia Domu Emerica Pressburgera v Miškovci na počesť maďarsko-britského filmového režiséra a producenta, ktorý sa v tomto meste narodil. Termín ukončenia projektu je koniec februára 2026.