V Kurove doteraz otestovali 451 ľudí vrátane cudzích

Kurov 25. októbra (TASR) – Tretí deň plošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Kurov v Bardejovskom okrese je pokojný. Ako pre TASR uviedla starostka obce Mária Špirková, otestovať sa prichádzajú už iba ľudia, ktorí sa rozhodli na poslednú chvíľu.



"Doteraz bolo v našej obci otestovaných celkom 451 ľudí. Po odpočítaní 74 osôb z iných dedín a okresov percento otestovaných našich občanov je doteraz 65,91 percenta, čo si myslím, že je dobré. Veľa občanov pracuje mimo okresu a republiky a taktiež väčšina občanov starších ako 65 rokov nevyužila možnosť testovania," uviedla Špirková.



Ako problém vidí to, že sa testovanie v obci uskutočňuje v interiéri. "Aj keď občania dodržiavali pokyny príslušníkov Policajného zboru a Ozbrojených síl SR, stále je tu možnosť nákazy pri testovaní v interiéri väčšia ako vonku, konštatovali to aj občania obce. Niektorí sa preto neprišli otestovať," povedala starostka.



V prípade ďalších testovaní by bolo podľa jej slov dobré, aby sa vykonávalo iba vonku, a nie vo vnútri.



"Najviac ľudí na testovanie bolo v piatok (23. 10.) a až následne v sobotu (24. 10.). V nedeľu v menších dedinách testovanie z môjho pohľadu nie je potrebné. Radšej treba posilniť pracovníkov na testovanie tieto prvé dva dni," dodala Špirková.