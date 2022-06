V Kurove majú problém s nedostatkom vody, zabezpečujú ju cisternou

Kurov 30. júna (TASR) - V obci Kurov v okrese Bardejov majú problém s nedostatkom pitnej vody. Pre obyvateľov ju zabezpečujú cisternou. Ako pre TASR uviedla starostka obce Mária Špirková, problém sa vyskytol začiatkom týždňa, keď polovica obce nemala vodu vôbec.



"Poruchu som hlásila závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., v Bardejove. Okamžite vyslali svojich ľudí, ktorí preverili, že vodojem je iba do polovice naplnený. Je väčší odber vody možno aj preto, lebo sú veľké horúčavy, tak sa ľudia aj viac sprchujú a vodu viac využívajú ako po iné dni," povedala Špirková.



Vodovod je v správe VVS, preto s ňou starostka komunikuje o všetkých krokoch. "Okolo 15.00 h zastavujú vodu, aby sa naplnil cez noc rezervoár. Ráno okolo 7.30 h ju opäť púšťajú. V stredu (29. 6.) sme požiadali VVS o zabezpečenie pitnej vody cisternou," priblížila starostka obce so 704 obyvateľmi s tým, že aktuálne vodu v obci majú.



"Mám najnovšiu informáciu, že tam, kde je prívod od takzvaného prameňa, je niekde porucha. Vodári pracujú na jej odstránení. Možno aj porucha prispela k tomu, že je pokles vody a rovnako i sucho," vysvetlila Špirková.



Keď bol nedostatok vody, polovica dediny ju podľa slov starostky nemala, avšak do časti obce, ktorá je situovaná nižšie, stiekla po vodovodnom potrubí aj bez tlaku. Starostka každý deň prostredníctvom obecného rozhlasu upozorňuje ľudí, aby vodou šetrili a používali ju len na nevyhnutné účely, nenapĺňali bazény a nepolievali záhrady.