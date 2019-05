V Kútoch oproti prezidentským voľbám hlasuje menej Slovákov z cudziny

Stále ma zaujíma, čo sa deje na Slovensku a považujem za dôležité, kto bude Slovensko zastupovať v EP, uviedla Zuzana žijúca v Brne, ktorá pochádza z východného Slovenska.

Kúty 25. mája (TASR) – V obci Kúty v okrese Senica bola počas prezidentských volieb vysoká účasť Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj k sobotným voľbám do Európskeho parlamentu (EP) prichádzajú do tejto obce voliť Slováci zo zahraničia, ale je ich menej.



"Stále ma zaujíma, čo sa deje na Slovensku a považujem za dôležité, kto bude Slovensko zastupovať v EP. Ja využívam benefit toho, že žijeme v EÚ a chcem, aby to pokračovalo," uviedla Zuzana žijúca v Brne, ktorá pochádza z východného Slovenska.



Ako dodala, jedným z najvýraznejších benefitov je možnosť jednoduchého cestovania. "Sama túto možnosť využívam, podobne ako som získala vďaka EÚ aj možnosť študovať v zahraničí. Nie som ekonómka, ale účasť v spoločenstve pomohla Slovensku aj po ekonomickej stránke," doplnila volička z Brna, ktorá síce uvažuje nad návratom na Slovensko, ale nie v najbližších rokoch.



"Európska únia je pre Slovensko prospešná, preto je dôležité, koho si do parlamentu zvolíme a kto bude presadzovať naše záujmy. Mali by sa tam dostať ľudia, ktorí sú odborne kompetentní a nemajú iba silné reči a tvrdia, ako je všetko zlé a chceli by všetko zakazovať," uviedol pre TASR rodák z Prešova Štefan, ktorý prišiel voliť z Brna.



Oproti Slovákom žijúcim doma museli Slováci zo zahraničia podstúpiť náročnejšiu cestu k voľbám. "Bolo to síce časovo o niečo náročnejšie, ale na druhej strane sledujem verejné dianie na Slovensku a tak mi prišlo samozrejmé prísť voliť. Považujem to za minimum, čo môžem urobiť, aby som sa necítil ako pokrytec, keď kritizujem, ako niečo nefunguje," doplnil Štefan.