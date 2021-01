V Kuzmiciach po rokoch pribudne verejná kanalizácia a čistička

Kuzmice 9. januára (TASR) - V obci Kuzmice v okrese Trebišov pribudne po rokoch verejná kanalizácia a čistička odpadových vôd (ČOV). S ich realizáciou plánujú začať v druhej polovici tohto roka, práce by mali byť ukončené do októbra 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že na novú čističku odpadových vôd by mali byť v budúcnosti pripojení aj obyvatelia susednej obce Slivník.



Výstavba verejnej kanalizácie s čističkou odpadových vôd v Kuzmiciach bude podľa slov hovorkyne stáť viac než 4.120.000 eur, z toho 90 percent bude financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je samosprávny kraj. Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a na investícii sa bude podieľať desiatimi percentami financií.



Vďaka investícii pribudne v obci takmer päť kilometrov hlavnej kanalizačnej siete a čistička odpadových vôd, ktorá bude napojená na 1022 obyvateľov. Po odkanalizovaní domácností nebudú splaškové vody odtekať do podzemných a povrchových vôd, ale budú čistené v novovybudovanej čističke. „Sme jedna z najväčších obcí v Trebišovskom okrese, a je preto pre mňa úsmevné, že do dnešného dňa sa takej samozrejmosti, ako je kanalizácia, musíme dožadovať. Obec Kuzmice pracuje na tomto projekte už viac ako 20 rokov, na odkanalizovanie obce bola v minulosti pripravená aj projektová dokumentácia. Kopať sa však nezačalo. Po mojom nástupe do funkcie sme vypracovali novú projektovú dokumentáciu a zosúladili sme aj staršie stavebné povolenia,“ uviedol starosta obce Martin Vincej.



V súčasnosti sú domácnosti v Kuzmiciach odkanalizované do žúmp, niektoré však prepúšťajú splaškovú vodu, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. „Približne tretina obyvateľov nášho kraja doposiaľ nie je napojená na verejnú kanalizačnú sieť. Najhoršia situácia je v okrese Trebišov, kde nie je odkanalizovaných až 64 percent domácností. Verejná kanalizácia je pritom jedným zo základných infraštruktúrnych prvkov obcí a miest v 21. storočí, k tomuto kroku sme sa zaviazali už pri vstupe do Európskej únie. Do dnešného dňa sme však tento dlh z minulosti ešte nedobehli,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.