V Kysuckej nemocnici spustili fotovoltickú elektráreň

Čadca 9. augusta (TASR) - V Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci uviedli do prevádzky novú fotovoltickú elektráreň. Ročne by mala vyrobiť 22.884 kWh elektrickej energie a pokryť 34,6 percenta spotreby elektrickej energie v nemocničnej kotolni. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Doplnila, že po montáži slnečných kolektorov na ohrev teplej vody pokračuje v znižovaní energetickej náročnosti. "Z ekologického hľadiska znížime objem emisií CO2 o 10.744 kilogramov za rok. Pripravujeme ďalšie projekty v znižovaní energetickej náročnosti našich budov a ušetrené finančné prostriedky chceme investovať do ďalšieho rozvoja," uviedla nemocnica.