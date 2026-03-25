V kysuckej obci Radôstka zasahujú hasiči pri požiari rodinného domu
Autor TASR
Radôstka 25. marca (TASR) - V obci Radôstka v okrese Čadca začal v stredu popoludní horieť rodinný dom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že na mieste zasahuje 11 príslušníkov HaZZ z Čadce, Žiliny a Terchovej s piatimi kusmi hasičskej techniky.
