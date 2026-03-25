Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026
< sekcia Regióny

V kysuckej obci Radôstka zasahujú hasiči pri požiari rodinného domu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Radôstka 25. marca (TASR) - V obci Radôstka v okrese Čadca začal v stredu popoludní horieť rodinný dom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na mieste zasahuje 11 príslušníkov HaZZ z Čadce, Žiliny a Terchovej s piatimi kusmi hasičskej techniky.
Neprehliadnite

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

Začína sa sezóna kliešťov: Viete, ako pred nimi ochránite vášho psa?