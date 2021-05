V Kysuckom múzeu vystavujú ženské, mužské i detské pokrývky hlavy

Čadca 24. mája (TASR) – Ženské, mužské i detské pokrývky hlavy z oblasti Kysúc prezentuje výstava Hlávka do krásy odetá v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci. Podľa hovorkyne múzea Alexandry Janigovej predstavuje kurátorka výstavy Helena Kotvasová i mnohorakosť využitia tradičných materiálov a výrobných techník.



Doplnila, že nosnou časťou výstavy je prierez rôznymi druhmi čepcov, šatiek, skosiek a podvik. "Zároveň sa prezentujú aj ukážky dobových účesov. Zaujímavosťou sú tzv. 'chomelky', ktoré sa používali pri tvorbe ženského účesu. Ide o pomôcky z dreva alebo slamy lichobežníkového tvaru, potiahnuté tvrdším plátnom. Súčasťou výstavy je i prezentácia spôsobu ich použitia," dodala hovorkyňa múzea.



Okrem ženských pokrývok hlavy si návštevník môže pozrieť i detské čepčeky, ktoré nosili deti od narodenia do dovŕšenia tretieho až štvrtého roku života. "Tieto čepčeky sa šili z domáceho plátna alebo kupovaných látok a boli zdobené stužkami. Prvý najozdobnejší čepček dostalo dieťa pri krste od krstnej matky," ozrejmila Kotvasová.



"Spestrením výstavy je prezentácia ľudového svadobného odevu, ktorého doplnkom boli tradičné ozdoby hlavy používané pri svadobnom obrade na Kysuciach – svadobný veniec (parta) a klobúk s pierkom. Textovú časť dopĺňajú dobové fotografie, medzi ktorými nechýbajú ani fotograficky zdokumentované postupy viazania šatiek či tvorby účesov," uviedla Janigová.



Výstavu dopĺňajú tvorivé dielne. "Žiaci, študenti i rodiny s deťmi si pod vedením reštaurátorky, výtvarníčky a pedagogičky Kysuckého múzea Martiny Krkoškovej môžu vyskúšať výrobu dievčenského venca. Oboznámia sa s tradičnými materiálmi a technikami, ktoré sa pri výrobe tohto druhu pokrývky hlavy využívali. Tvorivé dielne sa konajú každý pondelok a piatok do 18. júna. Bližšie informácie si môžu záujemcovia nájsť na internetovej stránke múzea," uzavrela Janigová s tým, že projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.



Výstava Hlávka do krásy odetá bude v Kysuckom múzeu v Čadci sprístupnená verejnosti do 31. októbra.