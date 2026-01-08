< sekcia Regióny
V Kysuckom Novom Meste majú príspevok pre rodičov novorodencov
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 8. januára (TASR) - Samospráva Kysuckého Nového Mesta zaviedla od 1. januára 2026 pre rodičov v meste jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie o vyplácaní príspevku vo výške 100 eur schválili mestskí poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva.
Radnica sa zavedením tohto príspevku rozhodla kompenzovať zvyšujúce sa výdavky rodičov pri narodení dieťaťa, ako aj neustále sa zvyšujúce výdavky na bežný každodenný život. „Je to aj jeden z motivačných krokov, aby sa ľudia prihlasovali na trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste,“ poznamenal pred hlasovaním primátor Marián Mihalda.
O príspevok možno požiadať najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa a najneskôr do dovŕšenia jedného roku veku dieťaťa. Výpomoc bude poskytnutá, ak oprávnená osoba nemá voči mestu dlhy a má spoločne s dieťaťom trvalý pobyt v meste.
„Pri podobnej natalite ako v roku 2024, kedy sa v meste narodilo 94 detí, je predpoklad zaťaženia rozpočtu mesta na úrovni približne 10.000 eur,“ dodal Mihalda.
