V Kysuckom Novom Meste neschválili zvýšenie školských poplatkov

Kysucké Nové Mesto 14. novembra (TASR) - Školské poplatky pre rodičov v Kysuckom Novom Meste zostávajú nezmenené. Poslanci mestského zastupiteľstva na stredajšom (13. 11.) rokovaní neschválili ani jedno z dvojice predložených všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktorým by sa dvojnásobne zvýšili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách (MŠ) a školských kluboch detí.



Radnica sa rozhodla pripraviť obe VZN na základe požiadavky riaditeľov školských zariadení. V prípade ich schválenia by zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v MŠ platil mesačne 60 eur namiesto doterajších 30 eur. Pri školských kluboch bolo navrhnuté zvýšenie poplatku z 15 na 35 eur. Priamo na rokovaní odzneli ešte kompromisné návrhy na miernejšie zvýšenie poplatkov, ale ani tie nezískali dostatočnú poslaneckú podporu. Za zvýšenie poplatkov v MŠ hlasovali štyria poslanci a za úpravu poplatkov v školských kluboch šesť poslancov.



Primátor Marián Mihalda bezprostredne po skončení rokovania na sociálnej sieti reagoval, že rozhodnutie poslancov rešpektuje. "Školy budú musieť hľadať riešenia tejto situácie vo svojich rozpočtoch, my budeme spolu s poslancami pracovať na riešení, ktoré by im pomohlo, ale nezaťažilo tak veľmi rodiny. Školy čakajú náročné časy a môže sa stať, že školské kluby budú mať menšiu kapacitu," uviedol Mihalda.



Zároveň avizoval, že na budúcotýždňovom rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska chce otvorene hovoriť o problémoch, ktorým samosprávy čelia. "Diskusia na dnešnom zastupiteľstve bola konštruktívna, všetci chceme mladým rodinám pomôcť. Je čas, aby sa mestá a obce spojili, nemôžeme suplovať štát a čeliť oprávnenému hnevu ľudí namiesto vlády," zdôraznil Mihalda.