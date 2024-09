V Kysuckom Novom Meste plánujú októbrové sčítanie automobilov

Kysucké Nové Mesto 19. septembra (TASR) - Do dvoch týždňov plánuje radnica v Kysuckom Novom Meste urobiť v spolupráci so študentmi stredných škôl sčítanie automobilov na území mesta. Informoval o tom primátor mesta Marián Mihalda. Získané čísla podľa jeho slov poslúžia na hodnotenie vplyvu júlového otvorenia privádzača z cesty I/11.



"Ešte počas otvárania privádzača sme sľúbili, že v októbri zhodnotíme, aký vplyv má na množstvo áut a kamiónov v našom meste. Podobné sčítanie sme urobili približne pred rokom a výsledky budeme teda môcť porovnať a zhodnotiť," uviedol Mihalda.



Doplnil, že v záujme odľahčenia Dubskej cesty mala radnica záujem vybudovať jej náhradu, ale k projektu dostali zamietavé stanovisko od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, keďže plánovaná cesta je v ochrannom pásme elektrického vedenia. "Dali nám možnosť prekládky, čo fyzicky nie je možné a ani finančne to pre mesto nie je zvládnuteľné. Preto sme projekt museli pozastaviť," konštatoval Mihalda.



Podľa jeho slov pre vypracovanie nových alternatív riešenia potrebujú sfinalizovať dáta o odľahčení dopravy v meste privádzačom a možnostiach regulácie dopravy. "Až potom budeme hovoriť o investíciách, ktoré by sa výrazne dotkli rozpočtu mesta. Tieto alternatívy pravidelne komunikujeme a vyhodnocujeme s dotknutými spoločnosťami v priemyselnom parku," dodal primátor.



Nový privádzač z cesty I/11 do Kysuckého Nového Mesta začal slúžiť motoristom v druhej polovici júla. Dĺžka celého úseku je približne 1,4 kilometra. Privádzač získa prívlastok diaľničný až vo chvíli, keď sa podarí dostavať diaľničný úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto.