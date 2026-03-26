< sekcia Regióny
V Kysuckom Novom Meste pokračuje rekonštrukcia autobusovej stanice
Súčasťou rekonštrukcie sú bezbariérové úpravy, prvky pre nevidiacich, nové sedenie aj parkovanie.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 26. marca (TASR) - Po zimnej prestávke sa rozbehli stavebné práce na kompletnej rekonštrukcii autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste. Ako na sociálnej sieti po štvrtkovej návšteve stavby informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, práce budú sfinalizované v najbližších mesiacoch.
„Hotové je spevnenie konštrukcie prístreškov, odvodnenie aj nové zastrešenie nástupíšť. Ide o kľúčovú časť, ktorá určí kvalitu celého priestoru pre cestujúcich. Najbližšie bude nasledovať opláštenie prístreškov a úprava celého priestoru stanice vrátane nástupíšť a vozoviek,“ uviedla Jurinová.
Súčasťou rekonštrukcie sú bezbariérové úpravy, prvky pre nevidiacich, nové sedenie aj parkovanie. Pribudne aj informačný systém s aktuálnymi odchodmi a príchodmi spojov. Podľa hlavného stavbyvedúceho Miroslava Molčana by všetky práce mali byť hotové do konca mája.
Rekonštrukciu autobusovej stanice v hodnote jeden a pol milióna eur zabezpečuje stavebná spoločnosť Proma. Projekt je financovaný z európskych zdrojov Integrovaných územných stratégií Rady partnerstva Žilinského kraja.
