V Kysuckom Novom Meste poslanci schválili budúcoročný rozpočet
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 30. októbra (TASR) - Samospráva v Kysuckom Novom Meste bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 24 miliónov eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na stredajšom (29. 10.) rokovaní mestského zastupiteľstva 17 z 18 prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2026 bol schválený v celkovej výške 23.921.785 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 96.885 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 4.308.000 eur.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých rokov prostredníctvom finančných operácií vo výške 708.000 eur, prostriedkami z rezervného fondu v sume 1.100.000 eur a prijatého úveru vo výške 2.500.000 eur.
Radnica počíta s kapitálovými výdavkami v celkovom objeme 4.313.000 eur, pričom dominantnou investíciou je výstavba komplexu plavárne, na ktorú je na budúci rok alokovaných 2,8 milióna eur. V rozpočte sú vyčlenené tiež prostriedky na viacúčelovú mestskú halu (750.000 eur) a rekonštrukciu kultúrneho domu v Budatínskej Lehote (300.000 eur).
