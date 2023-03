V Kysuckom Novom Meste požehnali krížovú cestu na vrch Tábor

Kysucké Nové Mesto 27. marca (TASR) - Krížovú cestu na vrch Tábor nad Kysuckým Novým Mestom, ktorá je zároveň turistickým chodníkom, požehnal v sobotu (25. 3.) gvardián žilinských kapucínov Michal Varga. Výstavbu inicioval farár farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste Peter Holbička.



Krížová cesta je takmer dva kilometre dlhá s prevýšením 298 metrov. "Jednotlivé zastavenia, s výnimkou dvanásteho, majú tvar monštrancie. Sú vyrobené z kovu a antikoru a vsadené do kamenného podstavca. Z kovu a ušľachtilej ocele ich vyrobili majstri so študentmi odboru umelecko-remeselné spracúvanie kovov Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Okrúhle časti zastavení tvoria výjavy z krížovej cesty Ježiša Krista. V zastaveniach sú zachytené flóra a fauna Kysúc aj regionálne tradície," povedal Holbička.



Podotkol, že myšlienka vybudovania krížovej cesty sa rodila už dlhšie. "Túžili sme vybudovať výnimočnú, originálnu a umelecky hodnotnú krížovú cestu. Realizácia projektu zlepší prepojenie duchovných, kultúrnych a prírodných pamiatok a zvýši atraktivitu územia v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji," dodal Holbička.



Krížovú cestu vybudovali v rámci cezhraničného projektu Spoločne putujeme so sv. Jakubom. Úpravu terénu spolufinancovali z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Fondu malých projektov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika. Českým partnerom projektu je rímskokatolícka farnosť Mosty u Jablunkova.