V Kysuckých Beskydách pomáhali turistovi,ktorý uviazol v hlbokom snehu

Oščadnica 5. februára (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v sobotu (4. 2.) v Kysuckých Beskydách turistovi so snowboardom, ktorý sa vydal neznačeným terénom na výstup cez Rovný vrch na Veľkú Raču. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.



Muž nebol schopný v hlbokom snehu a strmom teréne výstup dokončiť. "Našťastie odoslal GPS súradnice svojej polohy, pretože nemohol nájsť ani vlastné stopy naspäť. Začínalo sa stmievať, ale nemal so sebou čelovku. Záchranári HZS muža v teréne lokalizovali. Našli ho bez zranení, ponúkli ho teplým nápojom a sprevádzali ho na parkovisko do bezpečia," uviedla HZS.