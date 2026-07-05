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V Kysuckých Beskydách si 49-ročná Češka zranila nohu

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Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Horskí záchranári ženu vyšetrili, ošetrili a na transportných nosidlách ju pomocou automobilu transportovali do Oščadnice.

Autor TASR
Oščadnica 5. júla (TASR) - Horskí záchranári z oblastného strediska Kysucké Beskydy zasahovali v sobotu (4. 7.) podvečer pod Klinovým vrchom. Pomoc potrebovala 49-ročná česká turistka, ktorá si poranila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Horskí záchranári ženu vyšetrili, ošetrili a na transportných nosidlách ju pomocou automobilu transportovali do Oščadnice, kde si ju do starostlivosti prevzali zdravotní záchranári.
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