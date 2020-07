V L. Mikuláši si žiaci môžu prehĺbiť vedomosti v letnej škole

Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) - Deti zo Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Okoličianska v Liptovskom Mikuláši môžu počas prázdnin navštevovať letnú školu. Riaditeľka školy Zuzana Pavelicová hovorí, že v letnej škole chcú upevniť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov, a tým uľahčiť ich adaptáciu na školské prostredie.



"Na aktivitách budeme spolupracovať s centrom voľného času, so základnou umeleckou školou či s detskou jazykovou školou. Činnosť letnej školy sa uskutoční formou zážitkového učenia a didaktických hier. Popoludní budú aktivity pokračovať v školskom klube detí," priblížila Pavelicová.



Žiaci 1. až 4. ročníka navštívia letnú školu v termíne od 10. do 14. augusta. Cieľom projektu bude opätovné stretnutie a rovesnícka interakcia, ktoré budú prepojené s výchovno-vzdelávacími aktivitami. Piataci až ôsmaci sa budú od 17. do 21. augusta zameriavať na rozvoj tvorivosti a kritického myslenia. "Žiaci budú pracovať v tímoch so stavebnicami, budeme rozvíjať aj ich čitateľskú a jazykovú gramotnosť a oboznámime ich s regiónom," uviedla riaditeľka.



Hlavným dôvodom zriadenia letnej školy bolo podľa Pavelicovej zmiernenie dosahov krízového obdobia počas pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiace prerušenie vyučovania. "Preto sme neváhali a ponúkli našim žiakom možnosť stráviť prázdninové dni v škole," dodala. Ponuku školy využilo 33 žiakov.