V L. Mikuláši odovzdávajú postele pre rodičov hospitalizovaných detí
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. februára (TASR) - Charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) z finančných prostriedkov vyzbieraných počas kampane Pyjama Day 2025 odovzdáva rozkladacie postele pre rodičov hospitalizovaných detí na detskom oddelení Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovali z RMHC.
Účastníci kampane pyžamového dňa si v tento deň obliekli pyžamo ako symbol solidarity s dlhodobo hospitalizovanými deťmi a ich rodinami. V kampani sa podarilo vyzbierať 12.476,36 eura. „Cieľom kampane bolo z vyzbieraných prostriedkov kúpiť rozkladacie postele pre rodičov, ktorí zostávajú pri svojich hospitalizovaných deťoch v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Po zabezpečení požadovaného počtu postelí pre túto nemocnicu ešte ostali prostriedky, vďaka čomu bude možné zabezpečiť postele aj pre ďalšiu detskú nemocnicu,“ uviedli z RMHC.
Do nemocnice v Liptovskom Mikuláši smerujú štyri kusy rozkladacích postelí v celkovej hodnote 6261,34 eura. Vybraný typ postelí má byť šetrnejší na priestor v izbe a v porovnaní s pôvodne zvažovaným modelom je vybavený kolieskami, čo má umožniť jednoduchú a flexibilnú manipuláciu. „Vďaka štedrému daru a podpore sa nám podarí zlepšiť podmienky pre rodičov, ktorí sprevádzajú svoje deti počas hospitalizácie na našom detskom oddelení,“ dodala primárka detského oddelenia Miriam Krajčiová.
Zvyšné finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie ďalších rozkladacích postelí pre Národný ústav detských chorôb v Bratislave, ktoré budú odovzdané v prvej polovici roka 2026.
