V L. Mikuláši otvorili novú expozíciu mestského múzea Príbeh vody

Liptovský Mikuláš 30. mája (TASR) - V Liptovskom Mikuláši otvorili novú expozíciu v Múzeu Janka Kráľa venovanú Liptovskej Mare, ktorá má názov Príbeh vody. V piatok ju vodou z Liptovskej Mary slávnostne otvoril primátor Ján Blcháč a námestník primátora Opavy Pavel Meletzký. Mesto ju zriadilo pri príležitosti 50. výročia spustenia vodného diela a vstupné do nej je bezplatné.



„Náš Príbeh vody nie je sterilným múzejným priestorom. Je to pripomienka našej histórie, identity a vzťahu k prírode, ktorá nás, Liptovskomikulášanov a Liptákov obklopuje. Je to interaktívna a hravá miestnosť, ktorej sa môžete dotknúť a doslova sa do nej ponoriť,“ uviedol Blcháč.



Dominantným prvkom expozície je veľký trojrozmerný model vodnej nádrže a okolitého územia vrátane priehradného múru, elektrárne či samotnej vodnej hladiny. Sú na ňom označené všetky zaniknuté obce aj objekty a pamiatky, ktoré sa dnes nachádzajú v skanzene v Pribyline. Jedna zo stien je interaktívna a zameraná na výrobu elektrickej energie na Liptovskej Mare.



„Na stene sú umiestnené označené snímače, keď sa ich návštevník dotkne, spustia sa mu animácie o jednotlivých postupoch pri produkcii elektrickej energie, o základnom fungovaní elektrárne či o fungovaní vodného hospodárstva a jeho energetického využitia. Tu sa môže aj otestovať v kvíze,“ priblížila riaditeľka múzea Katarína Verešová.



Najmenší návštevníci sa zahrajú na rybárov a pomocou udice budú loviť ryby, o ktorých si potom môžu prečítať bližšie informácie. Rôznorodé prínosy Liptovskej Mary priblížia aj panely s infografikou. „Súčasťou expozície nebudú len informácie o priehrade, ale aj o vodnom živle, o význame vody pre človeka, o protipovodňových opatreniach, o budovaní vodných nádrží a o ich využití aj z hľadiska cestovného ruchu,“ doplnila Verešová.



Pri príležitosti okrúhleho výročia vodného diela vydalo mesto aj limitovanú edíciu euro souveniru s nulovou nominálnou hodnotou. „Dominantou bankovky je budúca mestská pláž, ktorú radniční otvoria 28. júna a hydroplán, ktorý je zas pozvánkou na veľké podujatie Mara Air Show nad hladinou vodného diela. Dizajn dopĺňa vyobrazenie evanjelického artikulárneho kostola vo Svätom Kríži, ktorý bol prenesený z obce Paludza zatopenej vodami Liptovskej Mary či ikonická veža kostola Panny Márie na jej západnom brehu, ktorá je najfotografovanejším objektom tejto lokality,“ dodala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.