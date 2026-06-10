< sekcia Regióny
V L. Mikuláši otvorili výstavu k výročiu prvej písomnej zmienky
Návštevníkov čaká nová upravená dispozícia výstavnej siene v tvare kríža s dominantným vstupným oblúkom, ktorý uvádza návštevníka do najexponovanejšej časti prehliadky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) - V Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu Sanctus Nicolaus 1286 - od dediny k mestečku. Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Mikuláši ju pripravilo mestské Múzeum Janka Kráľa. Výstava sa zameriava na najstaršie dejiny Liptovského Mikuláša z obdobia 13. a 14. storočia. Počas stredajšej vernisáže dotvárali dobovú atmosféru členovia spolku oživenej histórie Milites Nobiles s ich dobovým táborom.
Návštevníkov čaká nová upravená dispozícia výstavnej siene v tvare kríža s dominantným vstupným oblúkom, ktorý uvádza návštevníka do najexponovanejšej časti prehliadky. Centrom výstavy je faksimile najstaršej písomnej zmienky o meste z 8. mája 1286.
„Na výstave Sanctus Nicolaus 1286 môžu návštevníci vidieť takmer 100 vzácnych zbierkových predmetov, ktoré verejnosť doteraz nemala príležitosť vidieť v nejakom inom múzeu. Tieto predmety pochádzajú zo zbierok Múzea Janka Kráľa aj z ďalších šiestich inštitúcií, napríklad z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied,“ uviedla riaditeľka múzea Katarína Verešová.
Najstaršími zbierkovými predmetmi sú záušnice z 12. storočia, ktoré pôvodne neslúžili na ozdobu uší, ale skôr tvorili súčasť pokrývky hlavy alebo nejakej inej ozdoby dámy. Výstava tiež ponúka rekonštrukcie dobových odevov a nábytku. V stredovekej dielni si môžu návštevníci vyskúšať prácu vtedajších remeselníkov - stolárov, staviteľov či pisárov.
Expozícia spája autentické exponáty s digitálnymi projekciami, virtuálnou realitou, interaktívnymi prvkami a rekonštrukciami prostredia stredovekého sídla. „Návštevníci môžu vidieť mapovanie dobového kostýmu po jednotlivých vrstvách. Sú tu digitálne obrazovky, na ktorých je zobrazený postupný vývoj mesta Liptovský Mikuláš od osady až po jeho súčasnú podobu. Takisto je tu priestor na virtuálnu realitu, kde prostredníctvom špeciálnych 3D okuliarov sa môžu návštevníci dostať priamo uprostred šermiarskeho súboja dvoch rytierov,“ priblížila Verešová.
Návštevníkov čaká nová upravená dispozícia výstavnej siene v tvare kríža s dominantným vstupným oblúkom, ktorý uvádza návštevníka do najexponovanejšej časti prehliadky. Centrom výstavy je faksimile najstaršej písomnej zmienky o meste z 8. mája 1286.
„Na výstave Sanctus Nicolaus 1286 môžu návštevníci vidieť takmer 100 vzácnych zbierkových predmetov, ktoré verejnosť doteraz nemala príležitosť vidieť v nejakom inom múzeu. Tieto predmety pochádzajú zo zbierok Múzea Janka Kráľa aj z ďalších šiestich inštitúcií, napríklad z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied,“ uviedla riaditeľka múzea Katarína Verešová.
Najstaršími zbierkovými predmetmi sú záušnice z 12. storočia, ktoré pôvodne neslúžili na ozdobu uší, ale skôr tvorili súčasť pokrývky hlavy alebo nejakej inej ozdoby dámy. Výstava tiež ponúka rekonštrukcie dobových odevov a nábytku. V stredovekej dielni si môžu návštevníci vyskúšať prácu vtedajších remeselníkov - stolárov, staviteľov či pisárov.
Expozícia spája autentické exponáty s digitálnymi projekciami, virtuálnou realitou, interaktívnymi prvkami a rekonštrukciami prostredia stredovekého sídla. „Návštevníci môžu vidieť mapovanie dobového kostýmu po jednotlivých vrstvách. Sú tu digitálne obrazovky, na ktorých je zobrazený postupný vývoj mesta Liptovský Mikuláš od osady až po jeho súčasnú podobu. Takisto je tu priestor na virtuálnu realitu, kde prostredníctvom špeciálnych 3D okuliarov sa môžu návštevníci dostať priamo uprostred šermiarskeho súboja dvoch rytierov,“ priblížila Verešová.