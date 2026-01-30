< sekcia Regióny
V L. Mikuláši pripravujú expozíciu s virtuálnou prehliadkou jaskyne
Expozícia Kras a jaskyne Slovenska v SMOPaJ predstavuje fenomén krasu vo všetkých súvislostiach.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši vynoví v rámci projektu Odkrývanie bohatstva tatranského podzemia expozíciu Kras a jaskyne Slovenska. Nová časť expozície prinesie príbeh výskumu medvedích lebiek, ktoré sa po ústupe ľadu objavili v Demänovskej ľadovej jaskyni aj v poľskej jaskyni Veľká Snežná. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
„V rámci prípravy sme v spolupráci so Správou slovenských jaskýň naskenovali jedinečný prírodný poklad - Demänovskú ľadovú jaskyňu. Vďaka vytvorenej virtuálnej prehliadke sa návštevníci dostanú priamo na miesta týchto vzácnych nálezov pohodlne a bezpečne,“ uviedla Tatiana Biskupičová z múzea s tým, že tento zážitok sprístupnia aj návštevníkom so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých je návšteva jaskýň často veľmi komplikovaná.
Expozícia Kras a jaskyne Slovenska v SMOPaJ predstavuje fenomén krasu vo všetkých súvislostiach. Návštevníkom približuje hydrológiu, povrchový i podzemný kras a jeho ochranu, či ľadové jaskyne a ich ochranu. Expozícia tiež prezentuje biospeleológiu a speleoarcheológiu, až po jaskyniarstvo ako činnosť človeka, ktorou objavuje svet tmy a ticha a vnímanie tejto aktivity ako záujmovej činnosti, vedného odboru, zberateľstva i umeleckej inšpirácie.
