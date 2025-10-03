< sekcia Regióny
V L. Mikuláši sa na pláne sociálnych služieb budú podieľať odborníci
Odborníci v daných oblastiach sú rozdelení do troch pracovných skupín.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2026 - 2032 sa budú podieľať desiatky odborníkov a ľudí z praxe. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Sociálne služby tvoria základ starostlivosti o kvalitu života našich obyvateľov. Sú prejavom solidarity a ľudskosti. Jedným zo zámerov je vytvorenie nového sociálneho zariadenia,“ uviedlo mesto.
Odborníci v daných oblastiach sú rozdelení do troch pracovných skupín, ktoré sa venujú problematike rodín s deťmi, marginalizovaného obyvateľstva či seniorom a zdravotne znevýhodneným.
„Na časovej osi bude príprava postupovať spracovaním a získavaním údajov z dotazníkov, predložením plánu na pripomienkovanie verejnosti a nakoniec by ho mal na jeseň budúceho roka schváliť mestský parlament,“ dodala samospráva.
„Sociálne služby tvoria základ starostlivosti o kvalitu života našich obyvateľov. Sú prejavom solidarity a ľudskosti. Jedným zo zámerov je vytvorenie nového sociálneho zariadenia,“ uviedlo mesto.
Odborníci v daných oblastiach sú rozdelení do troch pracovných skupín, ktoré sa venujú problematike rodín s deťmi, marginalizovaného obyvateľstva či seniorom a zdravotne znevýhodneným.
„Na časovej osi bude príprava postupovať spracovaním a získavaním údajov z dotazníkov, predložením plánu na pripomienkovanie verejnosti a nakoniec by ho mal na jeseň budúceho roka schváliť mestský parlament,“ dodala samospráva.