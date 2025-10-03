Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V L. Mikuláši sa na pláne sociálnych služieb budú podieľať odborníci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Odborníci v daných oblastiach sú rozdelení do troch pracovných skupín.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2026 - 2032 sa budú podieľať desiatky odborníkov a ľudí z praxe. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

„Sociálne služby tvoria základ starostlivosti o kvalitu života našich obyvateľov. Sú prejavom solidarity a ľudskosti. Jedným zo zámerov je vytvorenie nového sociálneho zariadenia,“ uviedlo mesto.

Odborníci v daných oblastiach sú rozdelení do troch pracovných skupín, ktoré sa venujú problematike rodín s deťmi, marginalizovaného obyvateľstva či seniorom a zdravotne znevýhodneným.

„Na časovej osi bude príprava postupovať spracovaním a získavaním údajov z dotazníkov, predložením plánu na pripomienkovanie verejnosti a nakoniec by ho mal na jeseň budúceho roka schváliť mestský parlament,“ dodala samospráva.
