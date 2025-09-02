< sekcia Regióny
V L. Mikuláši sa začala modernizácia atletického areálu
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) - Liptovský Mikuláš v utorok spustil práce na modernizácii a dobudovaní atletického areálu za vyše 250.000 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, miesto, kde atleticky vyrástli úspešné atlétky Gabriela Gajanová či Paula Perončíková, sa mení na prvotriedny športový stánok, ktorý ponúkne zázemie stovkám mladých nadaných športovcov.
„Do projektu sme išli s úmyslom dobudovať a zmodernizovať zázemie atletického štadióna, ktorý sme v roku 2022 s finančnou podporou Slovenského atletického zväzu prestavali na kvalitné športovisko so zameraním na deti a mládež. Teraz sme na jeho zveľadenie získali ďalšie peniaze vo výške 178.000 eur z Fondu na podporu športu, z vlastnej pokladne priložíme 76.000 eur,“ uviedol primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.
Dominantnou súčasťou projektu budú dve tribúny s kapacitou 104 miest, ktoré vyrastú vo východnej časti areálu pri šprintérskej dráhe v časti štartu a cieľa. V priestoroch nevyužitej časti priľahlej telocvične vznikne hygienické a pracovné zázemie pre rozhodcov vrátane umyvárne a toalety.
„Novinkou bude aj bezbariérový prístup. Od parkoviska sa vybuduje rampa, ktorá umožní vstup hendikepovaným návštevníkom aj servisným vozidlám. Na južnej strane areálu pribudne workoutová zostava s hrazdou, rebrinami, lavičkou a gumenou dopadovou plochou. Súčasťou modernizácie je aj nové oplotenie a úprava spevnených plôch,“ priblížila Nemcová.
Areál pri mestskom Centre voľného času (CVČ) podľa samosprávy patrí k najvyužívanejším športovým miestam v regióne. Denne tam trénuje približne 150 mladých atlétov z krúžku CVČ, žiaci okolitých základných a stredných škôl, ale aj verejnosť. Svoje tréningy tam absolvujú aj hokejisti, bežci na lyžiach, futbalisti či hasiči a mestskí policajti.
„Kým doposiaľ sme tu organizovali okresné či krajské súťaže, po dokončení rekonštrukcie bude štadión môcť hostiť aj preteky na národnej úrovni,“ dodal Blcháč. Areál tvorí 300-metrový ovál s umelým povrchom so štyrmi dráhami a šesťdráhovou rovinkou s možnosťou behu na 110 metrov cez prekážky, priestor pre skok do výšky a diaľky či vrhačská klietka pre diskárov, guliarov a oštepárov.
