V L. Mikuláši si pripomenú 100 rokov od narodenia jaskyniara S. Šrola
Stanislav Šrol bol rodák z Liptovského Mikuláša. Hlavnou speleologickou oblasťou, v ktorej pôsobil dlhé roky, bola Jánska dolina.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši si v piatok o 16.00 h pripomenie 100 rokov od narodenia významného slovenského jaskyniara Stanislava Šrola, ktorý v roku 1949 bol pri založení Slovenskej speleologickej spoločnosti a sa stal profesionálnym jaskyniarom zamestnaným v Družstve demänovských jaskýň. TASR o tom informovala Dagmar Staroňová z oddelenia služieb verejnosti a environmentálneho vzdelávania múzea.
„Od roku 1966 bol zamestnaný v Múzeu slovenského krasu, v súčasnosti SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši ako technik - speleológ. V tomto období sa podieľal na výskume krasu po celom území Slovenska,“ uviedla Staroňová. Pri sprístupňovaní Jaskyne mieru v Demänovskej doline vykonával ochranársky dozor. Z organizačných dôvodov ho však z tejto funkcie odvolali a preradili do Národného parku Nízke Tatry, kde pracoval až do dôchodku.
Stanislav Šrol bol rodák z Liptovského Mikuláša. Hlavnou speleologickou oblasťou, v ktorej pôsobil dlhé roky, bola Jánska dolina. „Zrub nad výverom Hlbokô s fragmentmi Stanových drevených sôch, desiatky priateľov, mnohé pracoviská a opustené sondy s výdrevou, ale aj kilometre objavených jaskýň sú tou najlepšou spomienkou na jeho osobu,“ priblížila Staroňová.
